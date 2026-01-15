Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
ESTERIDonald TrumpIslandaUSA

«L’Islanda sarà il 52esimo Stato Usa»: è polemica sul nuovo ambasciatore scelto da Trump. E l’isola chiede spiegazioni a Washington

15 Gennaio 2026 - 23:15 Bruno Gaetani
embed
billy long minacce usa islanda
billy long minacce usa islanda
Le parole di Billy Long, ex deputato repubblicano, hanno portato a una raccolta firme per convincere il governo di Reykjavik a respingere la sua nomina

Prima la Groenlandia, poi l’Islanda? Mentre l’isola autonoma sotto il controllo della Danimarca si trova a fare i conti con le minacce quotidiane che arrivano da Washington, c’è un altro Paese europeo che teme di finire presto sui radar della Casa Bianca. Si tratta dell’Islanda, appunto, dove in questi giorni cominciano ad affiorare le prime preoccupazioni.

L’Islanda come 52esimo stato

A ventilare l’ipotesi di un intervento contro l’isola vulcanica questa volta non è stato Donald Trump, bensì Billy Long, nominato ambasciatore in Islanda proprio dal presidente americano. L’ex deputato repubblicano del Missouri ha scherzato pubblicamente sul fatto che l’Islanda sarà il 52esimo stato americano e che lui sarà chiamato a ricoprire il ruolo di governatore. Una battuta forse, ma che a Reykjavik sembrano aver preso sul serio. «Abbiamo contattato l’ambasciata statunitense in Islanda per verificare la veridicità dei presunti commenti», ha dichiarato il ministero degli Esteri islandese in una nota inviata a Politico.

La raccolta firme contro il nuovo ambasciatore

Nel frattempo, le parole di Long hanno già scatenato un discreto polverone, portando al lancio di una petizione che chiede al ministro degli Esteri di respingere la sua candidatura come ambasciatore degli Stati Uniti in Islanda. «Queste parole di Billy Long, che Donald Trump ha nominato ambasciatore in Islanda, potrebbero essere state dette in termini poco convinti, ma sono un insulto all’Islanda e agli islandesi, che hanno dovuto lottare per la loro libertà e sono sempre stati amici degli Stati Uniti», si legge nella petizione, che ha raccolto oltre 3mila firme.

Foto copertina: EPA/Etienne Laurent | L’ex deputato repubblicano del Missouri, Billy Long, nominato ambasciatore americano in Islanda da Donald Trump

Articoli di ESTERI più letti
1.

I tavoli da mille euro, l’italiano cacciato, l’uscita bloccata: il racconto della strage di Crans-Montana

2.

Groenlandia, dopo il vertice Usa-Danimarca. Trump: «Solo il nostro controllo è accettabile». Francia e Germania inviano soldati – La diretta

3.

Gli Usa valutano l’intervento in Iran che limita lo spazio aereo. La Farnesina: «Gli italiani che possono farlo lascino il Paese» – La diretta

4.

Dove si nasconde Alì Khamenei: «È a Teheran, tratta la fuga in Russia»

5.

«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video

leggi anche
islanda natale caldo record
SOSTENIBILITÀ

Inverno da caldo record in Islanda, sfiorati i 20 gradi alla vigilia di Natale

Di Bruno Gaetani
islanda
SCIENZE E INNOVAZIONE

Neanche in Islanda si è al sicuro dalle zanzare, ecco le prime «mosche strane»: come sono arrivate fin là e il ruolo del cambiamento climatico

Di Davide Aldrigo
Eurovision boicottaggio rai Italia
CULTURA & SPETTACOLO

Eurovision 2026, anche l’Olanda pronta a boicottare la competizione se ci sarà Israele: quali sono i Paesi che minacciano il ritiro

Di Ugo Milano
vulcano islanda eruzione
ESTERI

Islanda, nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur: è la dodicesima volta dal 2021 – Il video

Di Alba Romano