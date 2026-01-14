Groenlandia, nervi tesi prima del vertice Usa-Danimarca. Trump: «Solo il nostro controllo è accettabile» – La diretta
Continuano le tensioni per la Groenlandia. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontrerà alla Casa Bianca il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. Sul tavolo c’è il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre le minacce del presidente americano, Donald Trump, sulla sua acquisizione non si fermano. La Danimarca ha già annunciato che rafforzerà la presenza militare in Groenlandia.
Trump: «Inaccettabile qualsiasi cosa che non sia il controllo Usa su Groenlandia»
«Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale», ha affermato Donald Trump su Truth. «La Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile. La Groenlandia è fondamentale per il Golden Dome che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non può accadere! Dal punto di vista militare, senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente!», ha concluso.
Von der Leyen: «La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato»
«La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese» sul dossier, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi Alleati. Per me è importante che la Groenlandia sappia che noi rispettiamo la volontà dei suoi abitanti», ha aggiunto.
La Danimarca rafforzerà la presenza militare in Groenlandia
La Danimarca «rafforzerà» la sua presenza militare in Groenlandia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen. «Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia , ma ci concentreremo anche maggiormente all’interno della Nato su più esercitazioni e una maggiore presenza della Nato nell’Artico», ha aggiunto il ministro. Il Paese sta già mandando personale e materiale che supportano la presenza permanente, in risposta alle minacce di Trump.