Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica»

12 Gennaio 2026 - 15:04 Ugo Milano
In un'intervista al New York Times, il presidente Usa ha affermato che potrebbe dover scegliere tra il mantenimento dell’Alleanza e l’annessione della Groenlandia, definendo questa ipotesi «una possibilità»

La «sicurezza» dell’Artico torna al centro dell’agenda Nato mentre da Washington arrivano nuove dichiarazioni polemiche del presidente americano Donald Trump sul futuro dell’Alleanza Atlantica. «Dobbiamo lavorare insieme per garantire che l’Artico rimanga sicuro», ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte durante una visita in Croazia. Rutte ha spiegato che sono in corso discussioni sui prossimi passi da compiere per dare seguito concreto ai colloqui avviati nel 2025, con l’obiettivo di rafforzare l’azione collettiva dell’Alleanza e il contributo dei singoli Paesi che si affacciano sulla regione artica.

L’acquisto della Groenlandia

Intanto, Trump ha rivendicato il proprio ruolo all’interno della Nato. «Io sono quello che ha salvato la Nato!!!», ha scritto il presidente su Truth. In un’intervista al New York Times, Trump ha inoltre affermato che potrebbe dover scegliere tra il mantenimento dell’Alleanza e l’annessione della Groenlandia, definendo questa ipotesi «una possibilità». Secondo il presidente americano, né la Russia né la Cina sarebbero realmente intimidite dalla Nato. «La Russia non è affatto preoccupata dalla Nato se non per quanto riguarda noi. La Cina nemmeno», ha dichiarato, tornando poi a criticare l’Europa: «Devono davvero darsi una regolata».

L’Ucraina? «L’unica carta per Zelensky nei negoziati sono io»

Spazio nell’intervista anche per il dossier ucraina. Trump ritiene, infatti, che il leader ucraino Volodymyr Zelensky non abbia e non abbia mai avuto «carte da giocare» nei negoziati. «Il presidente ucraino ha una sola cosa: Donald Trump». Nell’intervista al Nyt, riportata da Rbc Ukraine, il leader Usa ha quindi confermato le dichiarazioni rilasciate a febbraio, secondo cui Zelensky non ha «carte da giocare» nei negoziati e che non ne ha avute fin dal primo giorno. «È vero. Beh, non ha le carte in regola. Non aveva le carte in regola dal primo giorno», ha concluso.

Foto copertina: ANSA/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, 11 gennaio 2025

