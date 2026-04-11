Kamala Harris ci riprova? La tentazione di una nuova corsa alle elezioni del 2028: «Potrei farlo, ci sto pensando» – Il video

L'ex vice di Joe Biden potrebbe tornare in campo per le prossime presidenziali. Ma le primarie dei democratici si preannunciano tra le più affollate di sempre

Mancano più di due anni e mezzo alle prossime elezioni presidenziali americane, ma tra le fila dei democratici comincia a esserci un certo fermento. Tra dazi, guerre sconclusionate e uscite (troppo) sopra le righe, la luna di miele tra Donald Trump e gli elettori americani sembra essere durata ben poco. L’inquilino della Casa Bianca è alle prese da diversi mesi con un indice di gradimento tra i più bassi di sempre. Una notizia decisamente positiva per gli esponenti del partito democratico, che già vedono nelle prossime midterm una chance per riconquistare la maggioranza al Congresso e, nel 2028, anche la presidenza.

Tutti i «what if» della sconfitta contro Trump

A ventilare una possibile (e nuova) discesa in campo è Kamala Harris, uscita sconfitta dalle presidenziali del 2024 proprio contro Trump. «Potrei candidarmi, ci sto pensando», ha risposto l’ex procuratrice della California alla conferenza organizzata da Al Sharpton, alla quale hanno partecipato molti dei papabili candidati democratici al 2028: da Pete Buttigieg ai governatori di Pennsylvania, Maryland e Illinois, rispettivamente Josh Shapiro, Wes Moore e JB Pritzker. La sconfitta dell’ex vicepresidente ha lasciato una ferita aperta nei democratici, ma anche tante domande: cosa sarebbe successo se il partito avesse deciso di puntare fin da subito su di lei anziché insistere per un bis di Joe Biden? Sarebbe riuscita a battere Trump, se solo avesse avuto più tempo a disposizione?

Chi potrebbero essere i rivali di Kamala Harris alle primarie

Difficile a dirsi. Ma l’impopolarità di Trump può fornire a Harris un’occasione ghiotta per riprovare a conquistare la Casa Bianca nel 2028. C’è solo un problema: in tanti potrebbero avere la stessa tentazione, con le primarie del partito democratico che già si preannunciano tra le più affollate e competitive di sempre. Tra gli altri nomi, non ancora citati, che potrebbero unirsi alla corsa ci sono Gavin Newsom, attuale governatore della California, e Alexandria Ocasio-Cortez, giovane deputata di New York e punto di riferimento della sinistra del partito.

Foto copertina: EPA/Sarah Yenesel | L’ex vicepresidente americana, Kamala Harris