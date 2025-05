L'evento, tra i più attesi e prestigiosi, ha visto il Black Power al centro della scena.«In questo momento politico, questa mostra è un modo di essere accanto alla black community», ha dichiarato Anna Wintour

È stata un’edizione dal forte valore simbolico quella del Met Gala di quest’anno, che ha visto il Black Power al centro della scena. L’evento, tra i più attesi e prestigiosi del calendario mondano internazionale, ha accompagnato l’inaugurazione della nuova mostra del Costume Institute, dedicata al ruolo e all’influenza degli stilisti afroamericani nella storia della moda. «In questo momento politico, questa mostra e questo gala sono un modo di essere accanto alla black community», ha dichiarato Anna Wintour, direttrice di Vogue e figura di spicco del Partito Democratico, aprendo ufficialmente la serata.

I 100 giorni

È un tema particolarmente significativo nei circa 100 giorni dell’amministrazione Trump che ha già mostrato un’aperta ostilità — verso i valori di diversità, equità e inclusione (DEI), banditi simbolicamente dal nuovo presidente fin dal suo primo giorno in carica. «Ci stanno togliendo tutto», ha commentato Ruth Carter, celebre costumista e vincitrice di un premio Oscar, riferendosi agli sforzi della Casa Bianca per cancellare la memoria storica degli afroamericani dai musei e dalle istituzioni culturali. In questo contesto, la mostra e il gala si configurano come una risposta diretta, un atto di resistenza culturale.

Tra i protagonisti della serata, lo stilista e musicista Pharrell Williams, direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, ha dichiarato: «Il Black Dandy è la nostra working class», sottolineando il valore sociale e politico dello stile nero. Designer, celebrità e influencer afroamericani hanno dominato il red carpet, facendo del Black style non solo una celebrazione estetica, ma anche una dichiarazione di orgoglio e appartenenza.

La parata di stelle

EPA/JUSTIN LANE

Assieme agli Oscar in marzo, quello del Met è il red carpet più discusso, analizzato e dibattuto dell’anno. Il gala raccoglie fondi per il Costume Institute e negli ultimi anni, parte della conversazione si è concentrata su un appuntamento giudicato una esibizione sorda e frivola di ricchezza. Stavolta, per celebrare la mostra Superfine: Tailoring Black Style, Wintour ha chiamato come co-chair alcuni tra gli uomini neri più influenti dello stile contemporaneo: il rapper A$AP Rocky, la cui compagna Rihanna ha fatto show della sua terza pancia, la star della Formula 1 Lewis Hamilton, Williams e il candidato agli Oscar 2024 Colman Domingo, con LeBron James padrino onorario che però ha dato forfait dopo un incidente al ginocchio.

Kamala Harris ospite d’onore

Ospite a sorpresa della serata, Kamala Harris: l’ex vicepresidente e candidata presidente Usa non ha posato per i fotografi sul red carpet, ma la sua presenza alla festa che ha celebrato la mostra Superfine sull’influenza degli stilisti afroamericani è stata confermata da una portavoce. Harris, che qualche giorno fa è tornata in scena in politica per la prima volta dopo la sconfitta nella corsa alla Casa Bianca, era accompagnata dal marito Doug Emhoff. Era vestita in un abito da sera bianco e nero firmato da Ib Kamara, lo stilista che ha ereditato il timone di Off White dal fondatore Virgil Abloh prematuramente scomparso.

EPA/JUSTIN LANE / Madonna al Met Gala

Pharrell Williams EPA/JUSTIN LANE /