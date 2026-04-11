Lo storico viaggio sulla Luna di Artemis II nel video pubblicato dalla Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 aprile 2026 Dopo più di 50 anni, l’umanità è tornata nello spazio profondo con equipaggio umano. La missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: la capsula Orion è ammarata oggi nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego, segnando il ritorno sulla Terra dei quattro astronauti dopo un viaggio storico intorno alla Luna. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev