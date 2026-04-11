Paura a New York, accoltella i passanti con un machete alla stazione Grand Central: tre feriti gravi. La polizia uccide l’aggressore

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono un uomo di 84 anni, uno di 65 e una donna di 70. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l'area

Momenti di paura a New York, dove tre persone sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento avvenuto all’interno della stazione di Grand Central, principale snodo ferroviario della città. L’aggressione si è verificata intorno alle 9.50 ora locale (le 15.50 in Italia), scatenando il panico tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono un uomo di 84 anni, uno di 65 e una donna di 70 e sarebbero state colpite con un’arma da taglio. Un testimone ha riferito che l’aggressore avrebbe utilizzato un’arma di grandi dimensioni, probabilmente un machete. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in condizioni critiche.

L’aggressore ucciso dalla polizia

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. L’assalitore, riporta il New York Post, è stato ucciso dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi dalla polizia. Durante le operazioni, due agenti sono stati a loro volta portati in ospedale per accertamenti, ma non risultano feriti in modo grave. La polizia di New York ha invitato i cittadini, tramite un post pubblicato su X, a evitare l’area della stazione di Grand Central, segnalando possibili ritardi nei trasporti e traffico intenso nelle strade circostanti. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.