Scatta la tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma Mosca accusa Kiev: «Violato subito il cessate il fuoco»

La sospensione delle ostilità, concordata tra Putin e Zelensky, dovrebbe restare in vigore fino al 13 aprile, ma sono già state segnalate le prime violazioni

Il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente Vladimir Putin e accettato da Volodymyr Zelensky, è entrato in vigore. La tregua è iniziata alle 15 (ora italiana) e dovrebbe durare fino alle 23 del 13 aprile, ma nelle prime ore Mosca ha accusato Kiev di presunte violazioni. Anche lo scorso anno, in occasione della tregua pasquale, si erano registrate violazioni massicce del cessate il fuoco, attribuite dalla parte ucraina alla Russia. Il tutto si inseriva in un quadro più ampio di reciproche accuse tra le due parti sul mancato rispetto delle sospensioni temporanee delle ostilità.

Le accuse di Mosca

Nelle ore immediatamente successive all’inizio della tregua, la Russia ha accusato l’Ucraina di aver colpito con droni la città di Nova Kakhovka, nell’area della regione di Cherson sotto controllo russo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa TASS e le autorità locali filorusse, l’attacco avrebbe provocato danni a tre automobili e a un’abitazione, con una persona rimasta ferita. Nella stessa area sarebbero stati inoltre individuati e neutralizzati tre droni dotati di ordigni inesplosi.

Gli attacchi precedenti e l’avvertimento di Zelensky

Prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, entrambe le parti hanno intensificato le operazioni militari. Le autorità ucraine riferiscono di una serie di attacchi russi con droni che avrebbero colpito diverse regioni del Paese, causando vittime e feriti. Tra le aree colpite figurano Sumy, dove si registrano feriti a seguito dei bombardamenti, e Kramatorsk, colpita da ulteriori attacchi che avrebbero provocato altre vittime e feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini avrebbero raggiunto la regione russa di Krasnodar Krai, causando un incendio in un deposito di carburante e danni a edifici residenziali. Anche nei territori del Donetsk sotto controllo russo si sarebbero registrate vittime. «Oggi abbiamo definito i parametri della nostra risposta a qualsiasi potenziale violazione del cessate il fuoco da parte dell’esercito russo. Sappiamo tutti con chi abbiamo a che fare. L’Ucraina rispetterà il cessate il fuoco e risponderà a qualunque violazione allo stesso modo», aveva avvertito Zelensky.