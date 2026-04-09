Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

Piccoli segnali di distensione tra Mosca e Kiev. Zelensky alla Rai: «Sono pronto a incontrare Putin, i negoziati potrebbero riprendere a breve»

Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca, sottolineano dall’agenzia Tass, si aspetta che Kiev segua l’esempio dichiarato dal Cremlino.

Zelensky: «Sono pronto a incontrare Putin»

Le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca potrebbero riprendere a breve. Lo pensa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un’intervista alla Rai chiede anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fare sentire la sua «importante» voce per fare sbloccare il pacchetto di aiuti della Ue da 90 miliardi in favore di Kiev. Nel corso dell’intervista Zelensky ha dichiarato: «Sono pronto a incontrare Putin. Non a Mosca e non a Kiev, ovviamente. Ma se lui è disposto a incontrarmi, ci sono molti posti adatti. Possiamo trovare un luogo del genere in Medio Oriente, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque». Sullo sfondo c’è anche un minimo segnale di distensione tra i due fronti, con un nuovo scambio di salme di soldati caduti. Mosca ne ha consegnate 1.000 in cambio del ritorno di 41 corpi, ha detto una fonte parlamentare russa alla testata Rbk. Gli aspetti che saranno esaminati per primi nei futuri colloqui, ha sottolineato il leader ucraino in un congresso di autorità locali e regionali, saranno alcuni aspetti legati alle garanzie di sicurezza.