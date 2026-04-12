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Muore davanti al figlio undicenne, uomo aggredito in piazza a Massa

12 Aprile 2026 - 09:48 Stefania Carboni
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massa padre morto
massa padre morto
Il 47enne, avvicinato da un gruppo di cinque persone, sarebbe caduto a terra battendo la testa senza più riprendersi

Un 47enne è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio undicenne la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo è stato avvicinato da quattro-cinque persone e durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa, andando in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25. Hanno provato a lungo le manovre rianimatorie ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri.

Il precedente a Firenze

Pochi giorni fa a Firenze c’era stata un’altra aggressione con un papà sempre aggredito davanti al proprio figlio. Secondo quanto ricorda La Nazione l’uomo aveva rimproverato un gruppetto di ragazzi che avevano improvvisamente attraversato la strada in zona Isolotto. Uno dei ragazzi della baby gang ha estratto il coltello, colpendo l’uomo, di origine albanese, a un braccio. L’uomo è rimasto ferito lievemente. Le immagini dell’aggressione, riprese da un circuito di video sorveglianza dell’area, avevano fatto il giro della rete suscitando polemiche e indignazione.

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