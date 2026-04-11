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Firenze, studente si sente male in gita scolastica e muore: chi era il 17enne Gerlando Falzone

11 Aprile 2026 - 22:54 Olga Colombano
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scuola docente esclusa supplenze 67 anni
scuola docente esclusa supplenze 67 anni
Il ragazzo era di Catania e si trovava in viaggio con la sua classe quando ha perso i sensi. Tra le prime ipotesi, quella di un arresto cardiaco

Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze dopo aver accusato un malore mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica. Il ragazzo si chiamava Gerlando Falzone ed era originario di Adrano, in provincia di Catania. Il 17enne si trovava in città insieme alla sua classe e ai professori quando ha improvvisamente perso i sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Le prime ipotesi parlano di un possibile arresto cardiaco, nonostante il ragazzo non fosse noto per patologie cardiache. Per accertare con esattezza le cause del decesso, la procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, prevista per martedì prossimo.

Chi era Gerlando Falzone

La tragedia ha sconvolto la comunità di Adrano, città di circa trentamila abitanti, dove il ragazzo viveva. Secondo le informazioni disponibili, Gerardo sarebbe il nipote un uomo molto conosciuto in città. Il nonno era un agente di polizia che fu ucciso a colpi di pistola mentre tentava di disarmare un uomo barricato in un’abitazione, come riportato dal sito di informazione Etna news24. Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il proprio cordoglio, sui social. «Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia», ha scritto su Instagram.

Il cordoglio della scuola del ragazzo

Anche la scuola frequentata dal ragazzo, l’Istituto Tecnico Superiore Pietro Branchina, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia. In un messaggio pubblicato sul sito dell’istituto, viene sottolineato come la scomparsa di Gerlando sia avvenuta durante un momento che doveva essere di gioia e condivisione, lasciando un vuoto profondo all’interno della comunità scolastica. La scuola lo ricorda come un giovane pieno di vita, e parla di un dolore che colpisce tutta la comunità.

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