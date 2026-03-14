Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: sospeso un professore. Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madre

La vicenda, che coinvolge un grande istituto dell'hinterland fiorentino, sarebbe emersa durante una gita scolastica. Il docente, che collaborava con la presidenza, è stato allontanato. Il preside: «Massimo riserbo per tutelare la minore»

Doveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante istituto superiore dell’area fiorentina. Un professore di lettere è stato sospeso con l’accusa di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una studentessa di soli 16 anni. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Nazione, la verità sarebbe emersa proprio durante i giorni della gita scolastica. A far scattare l’allarme sarebbe stata la madre della giovane, dopo aver trovato sul cellulare della figlia messaggi e video che documenterebbero inequivocabilmente il legame con il docente. Una segnalazione immediata che ha dato il via a una verifica interna, portando all’allontanamento dell’uomo dalle aule.

Il ruolo di primo piano nell’istituto

Il caso è reso ancora più spinoso dal profilo del professore coinvolto. Non un semplice docente di passaggio, ma una figura centrale nell’organigramma della scuola: l’uomo ricopriva infatti incarichi di stretta collaborazione con la dirigenza. Un dettaglio che emerge chiaramente dal sito ufficiale dell’istituto e che aggrava la posizione dell’insegnante sotto il profilo della responsabilità educativa e professionale.

Il rischio di risvolti penali

Al momento vige il massimo riserbo sull’identità dei protagonisti per proteggere la studentessa, ancora minorenne. Il dirigente scolastico, interpellato da La Nazione, ha scelto la linea della prudenza estrema: «Una questione delicatissima, dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l’istruttoria a chiarimento della vicenda». E mentre questa prosegue per stabilire se la sospensione debba diventare un provvedimento disciplinare definitivo, non si escludono sviluppi sul piano penale. La Procura potrebbe infatti essere chiamata a valutare eventuali ipotesi di reato, considerando il rapporto di autorità che lega un docente a una studentessa minorenne.