Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
SCUOLA E UNIVERSITÀBonusGoverno MeloniLavoro e impresaPrecariatoScuola

La Carta Docente anche per i supplenti, la novità nella scuola per i precari e la beffa sulla cifra: da quando sarà attiva e cosa c’è da sapere

05 Marzo 2026 - 19:21 Ygnazia Cigna
embed
scuola assegnazioni nomine supplenze caos
scuola assegnazioni nomine supplenze caos
Quest'anno il bonus per il personale docente sarà spendibile anche per i servizi di trasporto. Fissata la data di inizio e chi ne potrà usufruire

La Carta del docente, attesa da migliaia di insegnanti, sarà attiva a partire dal 9 marzo. A comunicarlo è stato il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per l’anno in corso il bonus ammonta a 383 euro e, per la prima volta, sarà destinato anche ai docenti precari. Potranno beneficiarne sia gli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante, sia quelli con incarichi temporanei fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno. La platea complessiva dei beneficiari supera il milione di docenti, con circa 200 mila insegnanti in più rispetto al passato. L’estensione della Carta del docente ai precari arriva anche alla luce di diverse sentenze emesse a partire dal 2021, che avevano evidenziato la necessità di ampliare l’accesso al bonus.

Il freno ai ricorsi dei precari

Negli ultimi anni, infatti, migliaia di docenti precari hanno presentato ricorso contro l’esclusione dalla misura, ottenendo esiti favorevoli. Le decisioni dei tribunali, ispirate ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, hanno riconosciuto non solo il diritto al bonus, ma anche risarcimenti economici significativi. Molti insegnanti a cui il beneficio non era stato riconosciuto hanno ricevuto indennizzi compresi tra mille e 5mila euro. I casi si sono registrati in tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, passando per il Lazio e molte altre regioni.

Ora si può spendere anche per i trasporti

Oltre all’estensione della platea dei beneficiari, sono state ampliate anche le categorie di spesa ammesse. Oltre all’acquisto di libri, riviste, hardware e software, e alla partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre e spettacoli teatrali, sarà possibile utilizzare il bonus anche per servizi di trasporto e, per la prima volta, per l’acquisto di strumenti musicali.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Crollano i primi prof sui fondi Ue usati per Pc e cellulari personali: le confessioni davanti al giudice. Chi sono i docenti indagati e dove insegnano

2.

«Come ti senti?». Il riscatto sociale delle periferie inizia a scuola. Così l’alleanza tra prof, famiglie e alunni sta cambiando Librino – Il video

3.

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi

4.

Ai bambini che la infastidivano dava schiaffi e umiliazioni, sospesa una maestra d’asilo nel Barese: la scoperta dai video delle punizioni

leggi anche
belén rodriguez esame italiano
CULTURA & SPETTACOLO

Belén Rodriguez e l’esame di italiano per la cittadinanza

Di Ugo Milano
pulsar open iliad
LE NOSTRE STORIE

Ecco Pulsar, il festival dedicato alle discipline Stem. Tra una settimana la prima tappa, a Roma

Di Federico D’Ambrosio
paolo-mendico-dolore-genitori-sospensione-preside
ATTUALITÀ

Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking

Di Alessandro D’Amato
maestra sospesa bitonto
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Ai bambini che la infastidivano dava schiaffi e umiliazioni, sospesa una maestra d’asilo nel Barese: la scoperta dai video delle punizioni

Di Ugo Milano