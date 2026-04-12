Usa-Iran, negoziati in stallo. Vance lascia il Pakistan: «Non c’è accordo, manca il loro impegno sul nucleare» – La diretta

Gli iraniani mantengono i contatti con il Pakistan ma parlano di «proposte irricevibili». Il nodo sulle armi nucleari

Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili».