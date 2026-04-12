Usa-Iran, negoziati in stallo. Vance lascia il Pakistan: «Non c’è accordo, manca il loro impegno sul nucleare» – La diretta
Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili».
Iran: i contatti con il Pakistan proseguono
Le «richieste irragionevoli» degli Stati Uniti hanno fatto fallire i negoziati, tuona la Tv di Stato iraniana. Ma in realtà uno spiraglio c’è e sta nelle parole del portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. «Nessuno si aspettava un accordo già nelle prime fasi trattative», spiega. «Teheran è certa che i contatti con il Pakistan proseguiranno».
JD Vance: «Devono capire che è la nostra offerta finale»
Vance, nel suo discorso da Islamabad non ha voluto indicare i punti di disaccordo con gli iraniani, ma il blocco pare ci sia stato proprio sull’arricchimento dell’uranio per le armi nucleari. «Non entrerò in tutti i dettagli, perché non voglio negoziare in pubblico dopo aver negoziato per 21 ore in privato – ha dichiarato il vicepresidente Usa – ma il punto fondamentale è che dobbiamo vedere un impegno esplicito da parte loro a non cercare un’arma nucleare e a non cercare gli strumenti che permetterebbero loro di ottenerla rapidamente. Questo è l’obiettivo centrale degli attuali Stati Uniti, ed è ciò che abbiamo cercato di ottenere attraverso questi negoziati». «Il loro programma nucleare, per quello che è, le strutture di arricchimento che avevano in precedenza, sono state distrutte». E ancora: «Lasciamo questo incontro con una proposta molto semplice: devono capire che questa rappresenta la nostra offerta finale e migliore. Vedremo se gli iraniani la accetteranno».
Niente da fare: interrotte le riunioni tra le due delegazioni
I negoziati, durati 15 ore tra Iran e Usa, si sono interrotti. A breve un punto stampa del vicepresidente JD Vance