Cosa sta succedendo a Booking: attacco hacker e dati delle prenotazioni rubati. La piattaforma avvisa sul rischio truffe

L'avviso ai clienti colpiti via mail. Un portavoce al Guardian: «Non c'è stato accesso alle informazioni finanziarie»

Un attacco hacker ha colpito Booking.com, una delle principali piattaforma di prenotazioni viaggi al mondo. La società ha avvisato i clienti colpiti: alcuni cyber criminali potrebbero aver avuto accesso ai dati personali, inclusi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. Lo riporta il Guardian e altri media americani.

Booking: «Cambiato il pin di alcune prenotazioni colpite»

Il colosso delle prenotazioni alberghiere dichiara di «aver notato alcune attività sospette che coinvolgono terze parti non autorizzate che sono in grado di accedere ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri ospiti», riporta la testata. «Dopo aver scoperto l’attività, abbiamo intrapreso azioni per contenere il problema – ha aggiunto Booking – Abbiamo aggiornato il codice Pin per queste prenotazioni e informato i nostri ospiti». La società, che ha sede ad Amsterdam, ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. Non fornisce però un numero esatto degli utenti colpiti. Un portavoce ha però affermato al Guardian che «non c’è stato accesso alle informazioni finanziarie». «Sulla base dei risultati della nostra indagine fino ad oggi, le informazioni a cui si accede potrebbero includere dettagli e nomi della prenotazione, e-mail, indirizzi, numeri di telefono associati alla prenotazione e qualsiasi cosa tu possa aver condiviso con la struttura», ha aggiunto Booking.com.