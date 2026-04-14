Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
ATTUALITÀHackerTurismo

Cosa sta succedendo a Booking: attacco hacker e dati delle prenotazioni rubati. La piattaforma avvisa sul rischio truffe

14 Aprile 2026 - 16:37 Alba Romano
embed
piattaforme regole
piattaforme regole
L'avviso ai clienti colpiti via mail. Un portavoce al Guardian: «Non c'è stato accesso alle informazioni finanziarie»

Un attacco hacker ha colpito Booking.com, una delle principali piattaforma di prenotazioni viaggi al mondo. La società ha avvisato i clienti colpiti: alcuni cyber criminali potrebbero aver avuto accesso ai dati personali, inclusi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. Lo riporta il Guardian e altri media americani.

Booking: «Cambiato il pin di alcune prenotazioni colpite»

Il colosso delle prenotazioni alberghiere dichiara di «aver notato alcune attività sospette che coinvolgono terze parti non autorizzate che sono in grado di accedere ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri ospiti», riporta la testata. «Dopo aver scoperto l’attività, abbiamo intrapreso azioni per contenere il problema – ha aggiunto Booking – Abbiamo aggiornato il codice Pin per queste prenotazioni e informato i nostri ospiti». La società, che ha sede ad Amsterdam, ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. Non fornisce però un numero esatto degli utenti colpiti. Un portavoce ha però affermato al Guardian che «non c’è stato accesso alle informazioni finanziarie». «Sulla base dei risultati della nostra indagine fino ad oggi, le informazioni a cui si accede potrebbero includere dettagli e nomi della prenotazione, e-mail, indirizzi, numeri di telefono associati alla prenotazione e qualsiasi cosa tu possa aver condiviso con la struttura», ha aggiunto Booking.com.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Hanno smesso di picchiarlo solo da morto. Il suo bambino gli teneva la mano e diceva papà alzati». Così è morto Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa

2.

Luca Spada, il cacciavite, il bisturi e la siringa: «Facciamo la lunga così secchiamo qualcuno»

3.

Avvocato segue una causa per 27 anni, ma i clienti muoiono di vecchiaia: lui trascina gli eredi in tribunale per farsi pagare e vince in Cassazione

4.

«Stai facendo secco un altro vecchio?». I messaggi della compagna di Spadino all’autista di ambulanze accusato di sei omicidi

5.

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio 11enne da un gruppo di ragazzi: tre giovani fermati per omicidio, c’è anche un minorenne

leggi anche
Pablo Escobar ippopotami
ESTERI

Gli ippopotami di Pablo Escobar saranno abbattuti, ma gli animalisti si oppongono

Di Roberta Brodini
ECONOMIA & LAVORO

Il caro carburante si fa sentire anche sui traghetti: «Rischio rincari nei collegamenti con Sicilia e Sardegna»

Di Olga Colombano
venezia_foto
ATTUALITÀ

Ticket a Venezia, 150mila euro di incasso in un giorno dai turisti mordi-e-fuggi

Di Francesca Milano