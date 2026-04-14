Meloni riceve gli atleti di Milano-Cortina, sorrisi, selfie e l'omaggio del tricolore firmato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi i medagliati Olimpici e Paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e gli atleti italiani classificatisi al quarto posto. Gli azzurri hanno consegnato al Presidente del Consiglio una bandiera italiana con le firme di tutti gli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica. Il Presidente Meloni ha salutato uno ad uno gli atleti e ha consegnato ad ogni squadra una medaglia istituzionale e un cofanetto contenente l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev