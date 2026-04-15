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Le ambasciate iraniane nel mondo sostengono Giorgia Meloni contro Trump su X

15 Aprile 2026 - 07:29 Roberta Brodini
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Giorgia Meloni Trump ambasciate iraniane
Giorgia Meloni Trump ambasciate iraniane
La diplomazia iraniana nel mondo prende le difese di Giorgia Meloni e di Papa Leone XIV dopo i recenti attacchi nei loro confronti da parte del presidente Donald Trump

Non solo i vertici politici dell’Iran, ma anche la diplomazia iraniana nel mondo si è spesa in una comunicazione molto attiva sui social per criticare il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Nelle scorse settimane, sono diventati popolarissimi i post e le immagini canzonatorie condivise dalle missioni diplomatiche iraniane su X. Ora, dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti contro Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivano anche le dichiarazioni iraniane a sostegno dell’Italia, quasi a sancire un possibile fronte comune contro gli Usa.

«Perché mai dovremmo ferire l’Italia?»

Molto affettuoso il tweet diffuso oggi dall’ambasciata dell’Iran in Thailandia, che cita: «Perché mai dovremmo ferire l’Italia? Amiamo il popolo italiano, il calcio, il cibo e amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino Sicilia e qualunque altra cosa nel mezzo».

«Trump…Assurdo!»

Molto stupito, al limite dello sconcertato, il tweet diffuso su X dall’ambasciata iraniana in Bulgaria, che dice: «Trump ha detto che l’Iran farebbe esplodere l’Italia in due minuti se ne avesse l’occasione. Assurdo! La linea dell’Iran è sempre stata quella del rispetto per le nazioni, non quella di distruggerle». Il tutto seguito dagli hashtag Italia e Iran, accompagnati da una stretta di mano.

Il supporto a Papa Leone XIV

Non solo supporto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma anche a Papa Leone XIV. Così in questo tweet diffuso dall’ambasciata iraniana in Austria, la sede diplomatica difende il rappresentante della Chiesa cattolica nel mondo. Il testo recita: «Esiste ancora qualche sacralità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non abbia profanato? Si vanta spudoratamente di aver assassinato il leader di una nazione, minaccia di commettere crimini di guerra, minaccia di annientare un’intera civiltà e confonde le bestemmie con la forza». E continua: «Nel suo ultimo atto di impudenza, ha insultato Sua Santità Papa Leone XIV, ha insistito arrogantemente di non aver commesso alcun errore e ha chiarito di non avere alcuna intenzione di chiedere scusa. Il silenzio della comunità internazionale di fronte a un simile ripudio non solo eroderà tutti i valori umani, ma metterà in pericolo le fondamenta stesse della civiltà».

Il messaggio del presidente dell’Iran

Sono molte ancora le ambasciate iraniane che hanno poi diffuso l’ultimo tweet del presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, che scrive: «L’essenza delle civiltà si rivela nei momenti cruciali della loro storia. Le posizioni di Spagna, Cina, Russia, Turchia, Italia ed Egitto nell’opporsi alla bellicosità e ai crimini del regime sionista affondano le loro radici nella loro cultura e nel loro patrimonio storico».

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