Iran, Trump: «La guerra è quasi finita» – La diretta

Il presidente ottimista sulla fine del conflitto. Vance guiderà la delegazione Usa nei nuovi colloqui a Islamabad. Intanto i Dem puntano al 25esimo emendamento

La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento», ha detto il deputato Jamis Raskin.





