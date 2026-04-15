Iran, Trump: «La guerra è quasi finita» – La diretta
La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento», ha detto il deputato Jamis Raskin.
La petroliera Rich Starry torna nello Stretto di Hormuz
La petroliera Rich Starry, di proprietà della società cinese Shangai Xuanrun Shipping, con bandiera del Malawi e soggetta a sanzioni statunitensi, è tornata nello Stretto di Hormuz dopo aver lasciato il Golfo il giorno precedente, non essendo riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti alle navi che fanno scalo nei porti iraniani. Lo riporta il sito della Reuters, citando i dati di monitoraggio marittimo. «Durante le prime 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense», ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che sei navi hanno ottemperato alle direttive delle forze statunitensi di invertire la rotta per rientrare in un porto iraniano. Il presidente americano Trump ha annunciato il blocco domenica, dopo che i colloqui del fine settimana a Islamabad tra Stati Uniti e Iran non hanno portato a un accordo.
Vance e lo stop al nucleare dell'Iran
«Trump ha detto all’Iran che se sono disposti a comportarsi come un paese normale, noi siamo disposti a trattarli economicamente come un paese normale», ovvero «ad aiutarli a prosperare». Lo ha riferito il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, durante un forum dell’organizzazione conservatrice Turning Point, tenutosi a Phoenix, in Arizona. Nel suo intervento, rilanciato dalle emittenti Usa, alla presenza di tantissimi studenti e simpatizzanti dell’organizzazione fondata da Charlie Kirk quando aveva 18 anni, Vance ha ribadito che l’amministrazione statunitense e’ disposta a impegnarsi affinche’ l’Iran prosperi economicamente, a condizione che si impegni a non dotarsi di armi nucleari: «Gli Stati Uniti li aiuteranno a prosperare nell’economia mondiale e a goderne».
Riguardo alle trattative con Teheran, Vance ha invece sottolineato come «gli Stati Uniti non avevano avuto negoziati di così alto livello in 49 anni», tentando così – evidenzia Cnn – di celebrare l’importanza dei colloqui durante i quali non è stato raggiunto un accordo definitivo. Le dichiarazioni di Vance seguono di poche ore l’annuncio dato da Trump secondo cui i negoziati con Teheran potrebbero riprendere tra due giorni.
Secondo un articolo del New York Times, l’Iran avrebbe offerto a Washington di sospendere il proprio programma nucleare per cinque anni, ma l’offerta sarebbe stata respinta dalla delegazione statunitense in quanto ritenuta un periodo troppo breve. Sempre Cnn annuncia, citando fonti vicine ai negoziati, che lo stesso vicepresidente Vance dovrebbe guidare il secondo round di colloqui con i funzionari iraniani.
Trump: la guerra in Iran è quasi finita
La guerra in Iran è «quasi finita. La considero molto vicina alla fine». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Fox, secondo quanto riportato su X da Maria Bartiromo, la anchor che lo ha intervistato. L’intervista andrà in onda nel pomeriggio italiano. «Se me ne andassi ora», a Teheran «ci vorrebbero 20 anni per ricostruire il Paese. E non abbiamo ancora finito», ha aggiunto il presidente. «Vedremo cosa accadrà. Credo che vogliano raggiungere un accordo a tutti i costi», ha osservato Trump. Il presidente Usa ha quindi ribadito che la guerra era necessaria per disarmare l’Iran delle sue capacità sul nucleare. «Se non l’avessi fatto, Teheran avrebbe l’arma nucleare», ha messo in evidenza Trump.
L'Iran scava per recuperare i lanciamissili
L’Iran sta scavando per recuperare lanciamissili intrappolati nel sottosuolo. È quanto emerge da alcune immagini satellitari mostrate da Cnn. Non è chiaro se i lanciamissili siano sempre stati nel sottosuolo o se vi siano finiti a causa dei bombardamenti americani.
Vance: c'è sfiducia tra Usa e Iran ma la tregua regge
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che esiste molta «sfiducia» tra Washington e Teheran, che non può essere risolta da un giorno all’altro, ma ha aggiunto che i negoziatori iraniani vogliono raggiungere un accordo e che lui si sente «molto fiducioso». Vance ha anche detto che la tregua sta reggendo: non ha nascosto le difficoltà nel trovare un accordo di pace ma ha anche detto di essere fiducioso.
JD Vance guiderà il secondo round di trattative con l'Iran
JD Vance potrebbe guidare la delegazione americana in un potenziale secondo round di trattative con l’Iran. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali ai possibili incontri dovrebbero partecipare anche gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.
I dem: una commissione per il 25esimo emendamento
I democratici hanno presentato una misura per la creazione di una commissione di 17 membri dedicata a valutare l’idoneità di Donald Trump alla presidenza ai sensi del 25 emendamento. La commissione valuterà quattro parametri: malattia fisica o disabilità, malattia mentale o deficit cognitivo, uso di alcol e droghe, e qualsiasi altra circostanza che renda il presidente incapace di esercitare le sue funzioni.
La misura è stata presentata dal deputato Jamis Raskin e da altri 50 democratici della Camera. “La fiducia nelle capacità di Trump a svolgere i suoi compiti è crollata ai minimi. Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento”, ha detto Raskin.