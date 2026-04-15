Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisce

Un alto funzionario israeliano ha smentito l'annuncio rilanciato dalla tv libanese che citava una fonte iraniana su uno stop ai combattimenti tra l'Idf e i miliziani libanesi

La tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in vigore questa notte per una settimana. La risposta israeliana è arrivata quasi in tempo reale: una fonte israeliana citata dall’emittente Kan 11 ha precisato che «una proposta di cessate il fuoco è stata presentata su richiesta degli Stati Uniti, ma il fuoco non si fermerà finché Hezbollah continuerà a sparare». Per questa sera è prevista una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano.

Israele nega: «Non esiste alcun cessate il fuoco in Libano»

La smentita si è fatta ancora più netta attraverso il Times of Israel, che cita un alto funzionario israeliano secondo cui Gerusalemme non ha ricevuto alcuna richiesta formale di tregua. «Non esiste alcun cessate il fuoco in Libano», ha dichiarato la fonte, aggiungendo che «è nell’interesse reciproco di Libano e Israele smantellare Hezbollah».