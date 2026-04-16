Allagamento a Termini, l’acqua “piove” dai soffitti: chiusa la fermata della Metro a Roma

Atac segnala un guasto alla rete idrica esterna

Roma, la stazione Metro A di Termini è chiusa dal pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, a causa di un allagamento provocato da un guasto idrico. La circolazione dei treni prosegue lungo l’intera tratta, ma i convogli transitano senza fermarsi nello scalo principale della Capitale.

La causa del guasto

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Atac, il disservizio non è dipeso da un guasto interno alle infrastrutture ferroviarie, ma da un problema alla rete idrica esterna agli ambienti della stazione.

L’entità dell’infiltrazione d’acqua ha reso necessaria l’interdizione della banchina della linea A per motivi di sicurezza, mentre i tecnici sono al lavoro dalle ore 17:00 per drenare i liquidi e mettere in sicurezza gli impianti elettrici.

I disagi e i percorsi alternativi

La chiusura di Termini (linea A) ha impedito lo scambio diretto tra le due principali linee metropolitane nel nodo centrale della città.

Atac ha diffuso una nota ufficiale per orientare i passeggeri: «CHIUSA FERMATA METRO A TERMINI PER PROBLEMA A RETE IDRICA ESTERNA AMBIENTI ATAC. IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI FERMATE REPUBBLICA E VITTORIO EMANUELE. A TERMINI NON E’ POSSIBILE LO SCAMBIO TRA METRO A METRO B. IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA METRO C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI METRO A-COLOSSEO METRO B».

Foto di copertina: Fotogrammi Reel Welcometofavelas