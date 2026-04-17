I due comici russi dello scherzo a Giorgia Meloni hanno colpito ancora sul caso Biennale Venezia-Russia – Il video

Stavolta se la sono presa con la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Henna Virkunnen

Vovan & Lexus, i due comici russi che a novembre 2023 hanno beffato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale hanno parlato spacciandosi per leader africani, colpiscono ancora. Stavolta se la prendono con la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Henna Virkunnen, che un mese fa aveva protestato per la partecipazione della Russia alla Biennale d’arte di Venezia. I due comici hanno impersonato Poroshenko, già presidente dell’Ucraina.