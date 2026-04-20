Cardmarket anticipa l’addio a Posta1: dal 23 aprile stop al metodo più amato dai collezionisti. Ecco quanto costerà ora spedire

Con una settimana di anticipo rispetto allo stop previsto da Poste Italiane il sito leader per le carte collezionabili cancella la modalità di spezione economica e tracciabile

Addio a Posta1 su Cardmarket: la piattaforma leader per le carte collezionabili ha annunciato lo stop alle spedizioni veloci tracciabili dal 23 aprile 2026. La decisione anticipa di pochi giorni il ritiro definitivo del servizio da parte di Poste Italiane, previsto per il 1° maggio, lasciando migliaia di venditori di Pokémon e Magic senza l’opzione più economica.

Perchè Posta1 viene eliminata

Posta1 è un metodo molto usato da chi compra o vende piccoli oggetti online perché è economico e permette una tracciatura (se pur minima del pacco: è infatti possibile, attraverso un codice controllare se il pacco sia stato consegnato al destinatario. Le spedizioni con Posta1, possibili per materiale del peso di massimo 2 chili, costano poco: da 2,71 euro in su, a seconda del peso. Alcune settimane fa, Poste Italiane aveva comunicato che, come previsto dalla legge di bilancio 2026, «a partire dal 1° maggio 2026 vi è l’esclusione della posta prioritaria dal perimetro del Servizio Universale», con l’elenco dei servizi coinvolti, tra cui proprio Posta1.

La comuncazione di CardMarket

Molti sono i venditori, ma anche gli acquirenti, che nelle scorse settimane si sono lamentati online per questa decisione, che elimina una tipologia di spedizione molto amata, lasciando a chi vende e chi compra solo opzioni più care (come la raccomandata) o meno affidabili (come Posta4, che non è tracciata). Il sito CardMarket, che è la piattaforma europea leader per la compravendita di carte collezionabili come Magic: The Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh!, ha inviato agli utenti italiani un messaggio per informarli che dal 23 aprile (quindi con qualche giorno di anticipo rispetto alle Poste) non consentirà più a chi compra di scegliere l’opzione Posta1 sul sito. Come opzione per le spedizioni nazionali «rimarrà disponibile Posta4 come servizio nazionale economico, ma sarà rinominato Posta Ordinaria».

Il messaggio inviato da CardMarket agli utenti italiani

Il giro d’affari delle carte collezionabili

Il giro d’affari delle carte collezionabili su CardMarket è significativo: il valore complessivo delle transazioni ha raggiunto circa 564 milioni di dollari nel 2025, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente e ulteriori incrementi attesi nel 2026. La piattaforma conta centinaia di migliaia di utenti attivi in tutto il mondo e oltre 100 milioni di oggetti listati, confermandosi come uno dei principali hub europei dell’economia dei collezionabili.