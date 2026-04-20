Scontro tra treni sulla Milano-Genova, l’urto tra un regionale e un treno merci: circolazione sospesa e ritardi fino a 200 minuti

Scontro a bassa velocità tra Locate e Certosa: nessun ferito tra i passeggeri, ma la circolazione è nel caos. Trenord e Trenitalia sospendono i convogli, attivati i bus sostitutivi mentre i ritardi sfiorano le tre ore

Lunedì mattina di caos e ritardi per migliaia di pendolari e viaggiatori sulla direttrice Milano-Genova. Alle 8:20, un «leggero contatto» tra un treno regionale della linea S13 e un treno merci in sosta ha mandato completamente in tilt la circolazione ferroviaria tra la Lombardia e la Liguria. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia), proprio nell’ora di punta per chi si sposta verso il capoluogo lombardo.

Lo scontro

Secondo la ricostruzione fornita da Trenitalia, il convoglio regionale stava uscendo dalla stazione a una velocità ridotta, circa 30 km/h, quando ha urtato il treno merci che si trovava fermo sui binari. Nonostante l’impatto, la dinamica è stata fortunatamente lieve: non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo di Trenord.

Ritardi e cancellazioni

Le ripercussioni sulla rete ferroviaria sono state però pesantissime. La circolazione è stata immediatamente sospesa lungo l’intera linea Milano-Genova per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dei convogli coinvolti. Il bilancio per chi viaggia è una mattinata da incubo: cancellazioni a tappeto e ritardi che hanno rapidamente raggiunto i 200 minuti, colpendo sia il traffico regionale che i treni a lunga percorrenza. Per limitare i disagi, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi per fare la spola tra le stazioni di Pavia e Certosa, ma i tempi di percorrenza restano dilatati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena efficienza della linea, mentre si cerca di far defluire l’enorme accumulo di passeggeri rimasti bloccati nelle stazioni del nodo pavese e milanese.