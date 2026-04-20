Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ATTUALITÀGenovaLiguriaLombardiaMilanoScontriTrenitalia

Scontro tra treni sulla Milano-Genova, l’urto tra un regionale e un treno merci: circolazione sospesa e ritardi fino a 200 minuti

20 Aprile 2026 - 12:08 Cecilia Dardana
embed
scontro treni milano genova
scontro treni milano genova
Scontro a bassa velocità tra Locate e Certosa: nessun ferito tra i passeggeri, ma la circolazione è nel caos. Trenord e Trenitalia sospendono i convogli, attivati i bus sostitutivi mentre i ritardi sfiorano le tre ore

Lunedì mattina di caos e ritardi per migliaia di pendolari e viaggiatori sulla direttrice Milano-Genova. Alle 8:20, un «leggero contatto» tra un treno regionale della linea S13 e un treno merci in sosta ha mandato completamente in tilt la circolazione ferroviaria tra la Lombardia e la Liguria. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia), proprio nell’ora di punta per chi si sposta verso il capoluogo lombardo.

Lo scontro

Secondo la ricostruzione fornita da Trenitalia, il convoglio regionale stava uscendo dalla stazione a una velocità ridotta, circa 30 km/h, quando ha urtato il treno merci che si trovava fermo sui binari. Nonostante l’impatto, la dinamica è stata fortunatamente lieve: non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo di Trenord.

Ritardi e cancellazioni

Le ripercussioni sulla rete ferroviaria sono state però pesantissime. La circolazione è stata immediatamente sospesa lungo l’intera linea Milano-Genova per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dei convogli coinvolti. Il bilancio per chi viaggia è una mattinata da incubo: cancellazioni a tappeto e ritardi che hanno rapidamente raggiunto i 200 minuti, colpendo sia il traffico regionale che i treni a lunga percorrenza. Per limitare i disagi, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi per fare la spola tra le stazioni di Pavia e Certosa, ma i tempi di percorrenza restano dilatati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena efficienza della linea, mentre si cerca di far defluire l’enorme accumulo di passeggeri rimasti bloccati nelle stazioni del nodo pavese e milanese.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Madre e figlia avvelenate, l’audio che incastra o scagiona Gianni Di Vita: «La bilirubina è alta». Ma le analisi smentiscono: cosa non torna

2.

McDonald’s contro McDino’s, il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince: «Il prefisso “Mc” non può essere utilizzato»

3.

«Questa signora respira male», così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: «Sognare omicidio, significato e numeri»

4.

Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, la lettera della mamma: «Ti auguro una vita piena di gioia, noi non possiamo dartela»

5.

Cecchini di Sarajevo, parla (a volto scoperto) l’ex cacciatore piemontese indagato: «Convivo male con l’accusa, ma non mi tocca»

leggi anche
Alta velocità Napoli-Roma ritardi
ECONOMIA & LAVORO

Alta velocità Napoli-Roma in tilt per ore, ritardi e viaggi cancellati. «Traffico in graduale ripresa»: quali sono i treni coinvolti

Di Giovanni Ruggiero
guasto treni alta velocita bologna firenze
ECONOMIA & LAVORO

Si ferma l’Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve

Di Giovanni Ruggiero
Frana a Campobasso
ATTUALITÀ

Binari deformati e crepe sulla A14, la frana secolare si risveglia e divide Abruzzo e Puglia. «Perché ci vorranno mesi per il ripristino» – Il video

Di Giovanni Ruggiero