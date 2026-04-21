La prof che ha tagliato i capelli a due alunne è stata sospesa

Ieri il confronto con i genitori nell'istituto. Lei rischia il licenziamento

La supplente della scuola media Bellini di Venezia che ha tagliato i capelli a due sue allieve è stata sospesa dall’insegnamento. In attesa della chiusura del procedimento disciplinare da parte dell’ufficio scolastico regionale del Veneto. Secondo i racconti delle alunne durante una lezione a fronte di una richiesta reiterata di una studentessa («Prof, quanto dev’essere lungo il riassunto?») la professoressa aveva preso una forbice e le aveva tagliato una ciocca di capelli ripetendo poco dopo l’azione con una compagna.

Le convocazioni

Ieri i genitori, le due studentesse e la supplente sono stati convocati a scuola. La dirigente scolastica Antonina Randazzo ha provato a capire che cosa avesse scatenato una situazione così fuori controllo in aula. «Il procedimento è stato avviato — aveva spiegato Marco Bussetti, direttore dell’ufficio scolastico regionale del Veneto dopo l’accaduto —. Siamo stati informati della situazione dalla scuola. Vista la complessità ho chiesto che venisse attivata la sospensione cautelativa». A carico della docente potrebbe arrivare, qualora si verificasse la presenza di profili penali, anche il licenziamento.

La versione della professionale

La docente ha ammesso il gesto ma il giorno dopo alcuni studenti della classe coinvolta le hanno portato un mazzo di fiori. Per scusarsi di un comportamento che le aveva fatto perdere la pazienza. «È incredibile che una docente possa fare una cosa del genere — dice al Corriere della Sera fuori dall’istituto una mamma che preferisce rimanere anonima —. Penso però che vada chiarito bene cosa stesse succedendo in quella classe. Niente giustifica un’azione di questo tipo ma si sa come sono i ragazzi, specialmente con i supplenti».