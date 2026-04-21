Vincenzo Iannitti trovato morto. Un 19enne confessa l’omicidio

Era scomparso il 18 marzo scorso

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm. I resti del giovane sono stati affidati all’istituto di medicina di Caserta per l’esame autoptico. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sessa Aurunca e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Vincenzo Iannitti

Del caso di Vincenzo Iannitti, trovato morto nel Casertano, come riferito oggi dal Mattino, si era occupata la trasmissione della Rai Chi l’ha visto?. Appena domenica scorsa, a un mese dalla sua scomparsa, era stata organizzata dalla famiglia una fiaccolata, in collaborazione con la parrocchia di San Castrese a Sessa Aurunca. «Vogliamo anche dire a coloro che hanno responsabilità nella vicenda che non ci rassegneremo al silenzio», avevano scritto i familiari di Vincenzo sul manifesto che invitava a partecipare alla fiaccolata.

Un 19enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con l’accusa di aver ucciso l’amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. Il ragazzo ha confessato di aver commesso il delitto colpendo Vincenzo con due coltellate, gettandolo dal terrazzo della sua abitazione nel cavedio della casa attigua e aver occultato il corpo con una coperta e altro materiale trovato sul posto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno sequestrato un coltetto di 8 centimetri. Ancora ignoto il motivo del gesto.