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Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno

23 Aprile 2026 - 17:10 Alba Romano
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La donna è stata rinvenuta senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione nella zona est della città. I vicini hanno allertato la polizia

Una donna di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta ad Amsterdam. A darne notizia è Il Messaggero, secondo cui il compagno si trova attualmente in stato di fermo. Originaria di Montefiascone, in provincia di Viterbo, la donna è stata rinvenuta senza vita venerdì sera all’interno di un’abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della città.

Il ritrovamento

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, intorno alle 20 alcuni vicini avrebbero allertato la polizia che, giunta sul posto, ha trovato il corpo. Il compagno, 46 anni, è stato immediatamente fermato, mentre le indagini sono in corso. Le autorità invitano chiunque disponga di informazioni utili a contattare le forze dell’ordine.

Foto copertina: ANSA/ROB ENGELAAR | polizia olandese, 2 gennaio 2026

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