Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

La Camera approva il Dl Sicurezza con 162 voti favorevoli – Il video

24 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Sicurezza con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. La fase precedente al voto è stata caratterizzata da una contrapposizione tra gli schieramenti: i parlamentari delle opposizioni hanno intonato 'Bella ciao', seguiti dai deputati di Fratelli d’Italia che hanno risposto con l'Inno di Mameli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Rocco Casalino si candida: «Tra due anni La Russa potrebbe essere Capo dello Stato, uno scenario pericoloso»

2.

Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella»

3.

Cpr in Albania, il primo sì della Corte Ue (ma manca ancora la sentenza). Giorgia Meloni esulta: «Persi due anni di polemiche infondate»

4.

Matteo Renzi e il mistero del kraken: scopre cos’è grazie a Vannacci – Il video

5.

Spese per la difesa, governo diviso. Meloni preme in Ue per lo scorporo, Giorgetti vuole tagliarle. Il nodo dell’aumento dei costi