La Camera approva il Dl Sicurezza con 162 voti favorevoli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Sicurezza con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. La fase precedente al voto è stata caratterizzata da una contrapposizione tra gli schieramenti: i parlamentari delle opposizioni hanno intonato 'Bella ciao', seguiti dai deputati di Fratelli d’Italia che hanno risposto con l'Inno di Mameli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev