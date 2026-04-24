Meloni: Sensato allentamento delle regole sugli aiuti di Stato in Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 "Mi pare di non essere sola all’interno del Consiglio, quindi vedremo poi come questo si svilupperà. Io continuo a ritenere che quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, questo possa essere sensato, ovviamente le due questioni che ho posto sono quali sono i settori che vengono coinvolti e la questione della capacità fiscale, che non è uguale nei diversi Stati membri", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Nicosia a margine del vertice Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev