Meloni: Spese per la Difesa restano, ma adesso energia ha la priorità – Il video

(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "Le spese per la difesa rimangono una priorita', ma chiaramente se abbiamo il problema per dire dell'energia, lei capisce che c'e' una priorita' che purtroppo viene prima, quindi non vuol dire una cosa diversa a quella che si e' detta in passato, significa chiaramente adattare le proprie posizioni a un contesto che intorno a noi sta cambiando", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa a margine dei lavori a Nicosia, Cipro, del Consiglio informale europeo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev