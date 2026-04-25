Sal Da Vinci a Belve si arrende: la risposta a Cazzullo che non voleva dare. L’attacco sulla «camorra» e gli interisti: «Che mi stanno anche simpatici» – Il video

Nello studio di Francesca Fagnani, il cantante napoletano rompe la promessa che si era fatto di non replicare all'attacco del vicedirettore del Corriere della Sera. La polemica dopo la vittoria di Sanremo che aveva fatto imbestialire i napoletani

Sal Da Vinci ospite a Belve risponde per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che aveva bollato il suo brano «Per sempre sì» come una canzone che al massimo poteva andare bene per un matrimonio camorrista, più che per vincere il festival di Sanremo. Il cantante napoletano finora aveva sempre evitato di commentare i giudizi apparsi sul Corriere della Sera dal giornalista piemontese. Finché, incalzato da Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda il 28 aprile alle 21.20 su Raidue, finalmente dice la sua.

Fagnani cita il passaggio incriminato dell’articolo di Cazzullo davanti a Sal Da Vinci: «Anche in passato abbiamo sentito a Sanremo canzoni nazionalpopolari, però avevano il buon gusto di farle arrivare seconde». Sal Da Vinci sorride amaro e prova a rispondere mantenendosi calmo: «Ma perché ci sono le canzoni… non lo so, c’è un repertorio… voglio capire, della camorra?». Al che il cantante sembra innervosirsi: «Non lo so come funziona questa… e non ho voluto assolutamente replicare a questo tipo di provocazioni, ho chiesto anche ai miei fan di non farlo».

Gli attacchi e le polemiche contro Cazzullo ovviamente sono partiti lo stesso. Anche perché più di qualcuno deve aver interpretato con una certa malizia le parole del vicedirettore del Corriere. Fagnani torna proprio su una delle frasi più contestate: «Lui dice: le canzoni come le sue prima avevano il buon gusto di farle arrivare seconde. Come se lei un po’ fosse un usurpatore, ecco… Come se quel posto non…». Secca la risposta di Sal Da Vinci, sempre meno calmo: «È come offendere, è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato. Si entra nella sfera un po’ più della mancanza di rispetto».

«Ha detto “è amato da quelli che non amano Napoli”. Dagli interisti? Che so, chi c’è?», insiste Fagnani. Il cantante in gara all’Eurovision per l’Italia risponde con un po’ di ironia: «E che n’ sacch – sbotta in napoletano Sal Da Vinci – dai milanisti, dagli interisti… che mi fanno pure simpatia.»