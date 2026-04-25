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Tajani depone una corona d'alloro alle Fosse Ardeatine in occasione del 25 aprile – Il video

25 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato, in rappresentanza del Governo, alle Fosse Ardeatine in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione. Presso il Mausoleo Ardeatino, il Ministro ha deposto una corona d’alloro sulla lapide posta all’ingresso della Cave Ardeatine, alla quale è seguito un minuto di raccoglimento in ricordo delle 355 vittime della strage nazi-fascista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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