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Trump: Attentato dimostra che la Casa Bianca non è sicura, abbiamo bisogno della ballroom – Il video

26 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Non è un edificio particolarmente sicuro e… non volevo dirlo, ma questo è il motivo per cui dobbiamo avere tutti gli attributi di ciò che stiamo pianificando alla Casa Bianca. In realtà è una stanza più grande ed è molto più sicura. È a prova di droni, ha vetri antiproiettile… abbiamo bisogno della sala da ballo, ecco perché i Servizi Segreti, ecco perché i militari la stanno richiedendo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato a Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonta: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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