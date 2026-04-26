Trump dopo attentato: Un ufficiale ferito al torace e salvo grazie al giubbotto – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Un agente è stato colpito, ma è stato salvato dal fatto che indossava, ovviamente, un ottimo giubbotto antiproiettile. Gli hanno sparato da una distanza molto ravvicinata con un'arma molto potente, e il giubbotto ha fatto il suo dovere. Ho appena parlato con l'agente e sta andando alla grande, è in ottima forma", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato a Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonta: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev