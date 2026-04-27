Guerra in Ucraina, attacchi massicci su Dnipro e altre città almeno 4 morti – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 25 aprile 2026 Il Presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato un massiccio attacco che ha colpito diverse regioni del Paese, causando almeno 4 morti e oltre 30 feriti. Il bilancio più pesante si registra a Dnipro, dove un condominio è stato centrato dalle forze di Mosca: attualmente 11 persone sono ricoverate in ospedale e le operazioni di soccorso proseguono senza sosta poiché si teme la presenza di civili sotto le macerie, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su telegram Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev