Kallas: Approvato prestito all'Ucraina di 50 miliardi, segnale che la Russia non può vincere – Il video

(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "Innanzitutto, buone notizie riguardo all'Ucraina: il prestito da 50 miliardi è stato approvato, così come il ventesimo pacchetto di sanzioni. Ora, naturalmente, dovremmo anche riconsiderare le precedenti 'linee rosse' che sono state poste, sapete, per bloccare alcune sanzioni, e vedere cos'altro possiamo fare. I Primi Ministri hanno spinto molto per procedere anche con il ventunesimo pacchetto di sanzioni. Tutto questo invia un segnale molto chiaro alla Russia: non possono avere la meglio su di noi. Invia inoltre il messaggio inequivocabile che l'Ucraina è più importante per noi di quanto non lo sia per loro, e continueremo a sostenerla", così la Vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas in un punto stampa a margine della Riunione informale dei Capi di Stato Ue a Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev