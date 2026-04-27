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Kallas: Negoziati con Iran devono riguardare anche missili e proxy, no a pedaggi a Hormuz – Il video

27 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "Tutti sono stati molto chiari sul fatto che la libertà di navigazione non è negoziabile; quindi, lo Stretto di Hormuz deve essere aperto senza alcun pedaggio e dobbiamo compiere sforzi in tal senso. E naturalmente, dato che abbiamo le operazioni Aspides e Atalanta attive nella regione, il modo più veloce per mettere insieme questa 'coalizione di volenterosi' è utilizzare quelle missioni per potenziarle, rafforzandole con navi e le capacità necessarie", così la Vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas in un punto stampa a margine della Riunione informale dei Capi di Stato Ue a Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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