Letta: Unione dei risparmi e degli investimenti fondamentale per l'Europa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Da qui la necessità di fare dell'Unione dei risparmi e degli investimenti — questo nuovo progetto — il motore del rapporto e, in fondo, il motore del piano che il Consiglio Europeo, come diceva Carlo prima, il Consiglio Europeo ha deciso di scommettere su questa strategia approvando, nel consiglio del 19 marzo scorso, la strategia 'One Europe, One Market'", così Enrico Letta all'evento, autore del rapporto sul Mercato Unico, 'Autonomia Strategica Ue e Unione di risparmi e degli investimenti' in Sala Europa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev