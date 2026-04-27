Lombardia potenzia le e-call, Fontana: Risposte più veloci e sistema più efficiente – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 27 aprile 2026 Lombardia si conferma snodo strategico per la gestione delle emergenze stradali in Italia. È infatti la Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 112 di Varese a gestire tutte le chiamate generate dal sistema eCall a livello nazionale, svolgendo un ruolo di hub per la ricezione e il coordinamento delle richieste di soccorso. Attivo in tutta Europa dal 2018 e obbligatorio su tutti i veicoli di nuova produzione, eCall è il servizio di emergenza automatizzato che consente ai veicoli di contattare direttamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di incidente, trasmettendo dati essenziali per il soccorso e contribuendo a ridurre i tempi di intervento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev