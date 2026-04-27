Mattarella ricorda Don Milani: Solo chi punta in alto fa la differenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2026 "Ha detto che la differenza non è tra chi sta in alto e chi sta in basso, ma tra chi mira in alto e chi mira in basso. In questo periodo storico, questo forse è un richiamo particolarmente attuale. La differenza non è tra chi si sente in alto, in connessione di potere, influenzare e chi sente in basso senza questa possibilità, ma tra chi mira in alto e chi mira in basso. Questa è la vera differenza", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la conferenza stampa al ricevimento di una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani guidata dalla Presidente Rosy Bindi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev