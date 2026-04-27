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Metsola al vertice Ue a Cipro: Un'Europa, un mercato per ridurre la frammentazione – Il video

27 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "Oggi sottoporrò tre punti principali ai leader. Il primo riguarda l'idea di un’Europa con un mercato unico, intesa come una tabella di marcia che ci permetterà di realizzare concretamente ciò che i cittadini ci hanno chiesto. Agiremo velocemente e in modo efficace nel nostro ruolo di legislatori, rispettando le nostre competenze e assumendoci la responsabilità di ridurre la frammentazione per arrivare a decisioni più rapide ed efficaci", così Roberta Metsola in un punto stampa a margine della riunione informale dei vertici Ue a Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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