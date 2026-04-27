Protesta Coldiretti a Brennero, Prandini: Chiediamo più trasparenza su provenienza prodotti agricoli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2026 L’onda gialla di Coldiretti ha invaso oggi il valico del Brennero con 10mila agricoltori mobilitati in difesa del settore e della salute dei consumatori. La guerra in Iran sta facendo impennare i costi di energia, gasolio e concimi, con difficoltà anche negli approvvigionamenti: una situazione che mette a rischio le semine e la produzione alimentare. In questo contesto, alla riduzione del prodotto naturale si affianca il rischio di una maggiore diffusione di alimenti ultra-trasformati, già limitati in diverse parti del mondo, a partire dagli Stati Uniti. C’è inoltre un tema normativo rilevante: la revisione della regola dell’ultima trasformazione sostanziale nel codice doganale consentirebbe di recuperare fino a 20 miliardi di euro, risorse preziose per contenere l’impatto dei rincari sui costi di produzione e sui prezzi al consumo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev