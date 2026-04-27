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Ricerca Deloitte alla Camera, per il Made in Italy servono aggregazioni e investimenti – Il video

27 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 Consolidamento dei distretti industriali, investimenti strategici e una spinta decisa verso le aggregazioni d'impresa. Sono queste le direttrici fondamentali per preservare la competitività del sistema moda italiano tracciate dalla ricerca Deloitte “WHY ITALIA – Le manifatture nella moda”, presentata oggi alla Camera dei Deputati. L’analisi è stata il fulcro dell’evento “L’impatto delle crisi globali sul Made in Italy. Prospettive e interventi per il comparto della moda”, un momento di confronto istituzionale volto a definire le strategie necessarie per affrontare le profonde mutazioni del mercato internazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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