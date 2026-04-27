Tajani: Pronti a fare la nostra parte per sminare Hormuz a conflitto concluso – Il video

(Agenzia Vista) Prato, 27 aprile 2026 "Siamo pronti come Italia a intervenire con la nostra Marina Militare per sminare lo Stretto di Hormuz. Continuiamo a lavorare sperando che prevalga il buon senso. Tutto dipende dall’accordo fra le parti. Noi spingiamo al massimo e abbiamo dato disponibilità a fare tutto ciò che serve continuando a parlare sia con gli iraniani che con gli americani", , così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Teatro Metastasio a Prato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev