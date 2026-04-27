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Tajani: Sono assolutamente contrario a uscita unilaterale Italia dal Patto di Stabilità Ue – Il video

27 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pistoia, 27 aprile 2026 "Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l'energia, però deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all'ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Pistoia a margine dell'incontro con gli imprenditori del settore vivaistico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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