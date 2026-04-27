Trump dopo attentato: I grandi leader sono presi di mira, onorato di essere tra loro – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Beh, sa, ho studiato gli assassinii e devo dirle che le persone più incisive, le persone che agiscono di più… guardi personaggi come Abraham Lincoln, insomma, guardi tutte le persone che sono passate attraverso questo, dove li hanno presi. Ma le persone che agiscono di più, le persone che hanno il maggiore impatto, sono quelle che vengono prese di mira. Non prendono di mira chi non fa molto, perché a loro va bene così.", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev