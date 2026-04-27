Trump dopo attentato: Impressionato dai Servizi Segreti, quando sei influente ti danno la caccia – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Sono rimasto molto impressionato dai Servizi Segreti. Voglio dire, sono io quello… e Markwayne, saresti d'accordo con questo, credo. Sono io quello che si lamenterebbe. Non dovete lamentarvi per me. Mi lamenterei io, sarei qui proprio ora a dire che non hanno fatto il loro lavoro, oh credetemi, perché, sapete, è la mia vita. E voglio vivere perché voglio rendere questo Paese grande, ecco perché voglio vivere. Ma quando sei influente, ti danno la caccia. Quando non sei influente, ti lasciano stare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev