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Trump: Conduco una vita normale, anche se faccio un mestiere pericoloso – Il video

27 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Conduco una vita piuttosto normale, considerando che si tratta di una vita pericolosa. Penso di gestirla nel modo migliore possibile. Penso che molte altre persone, si leggono storie in cui diventano dei casi disperati… Io la prendo davvero come viene. Lo faccio per il Paese", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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