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Von Der Leyen: Non si può avere stabilità nel Medio Oriente, se il Libano è in fiamme – Il video

27 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "In primo luogo, ho voluto riaffermare la nostra assoluta solidarietà con i nostri partner nella regione. Una lezione fondamentale delle ultime settimane è che la sicurezza è indivisibile. Non si può avere stabilità nel Medio Oriente o nel Golfo mentre il Libano è in fiamme", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, in un punto stampa a margine della Riunione Informale dei capi di Stato Ue a Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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