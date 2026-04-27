Von Der Leyen: Non si può avere stabilità nel Medio Oriente, se il Libano è in fiamme – Il video

(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "In primo luogo, ho voluto riaffermare la nostra assoluta solidarietà con i nostri partner nella regione. Una lezione fondamentale delle ultime settimane è che la sicurezza è indivisibile. Non si può avere stabilità nel Medio Oriente o nel Golfo mentre il Libano è in fiamme", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, in un punto stampa a margine della Riunione Informale dei capi di Stato Ue a Cipro. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev