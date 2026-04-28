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“Dal fiume al mare”: il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraica

28 Aprile 2026 - 10:44 Alba Romano
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gran sasso nuova via dal fiume al mare
gran sasso nuova via dal fiume al mare
Il caso divide Cai e Caai. L'Ucei parla di slogan genocida

Una nuova via sul monte Gran Sasso porta il nome “Dal fiume al mare” ed è «dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti». Francesca Musacchio sul Tempo fa sapere che l’itinerario sul Paretone del Corno Grande è stato aperto da Simone Calabrese, Eloisa Izzo e Lorenzo Trento. Il caso ha diviso il mondo dell’alpinismo: il Caai, Club alpino accademico italiano, ha sollevato il problema del nome divisivo. Il presidente generale del Cai, Club Alpino Italiano, Antonio Mondani ha invece difeso gli apritori e polemizzato con il Caai.

«Una via rappresenta una componente essenziale della cultura e della tradizione alpinistica», ha sostenuto Montani. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha contestato il senso politico della dedica: «La montagna è luogo di rispetto e condivisione. È uno spazio che unisce, non che divide». La reazione più dura viene dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: l’assessore alla Memoria Ruben Della Rocca definisce la vicenda surreale e grave: «Quello è uno slogan genocida nei confronti del popolo ebraico che vive in Israele».

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