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A Londra compare una statua di Banksy: ecco il significato dell’opera – Il video

30 Aprile 2026 - 16:07 Francesca Milano
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Un uomo con il volto coperto da una bandiera: ecco la nuova opera dell'artista di Bristol

Il 29 aprile nel centro di Londra è comparsa una nuova statua che raffigura un uomo mentre cammina oltre il bordo di un piedistallo. Subito è iniziata a circolare la voce che si trattasse di un’opera di Banksy. E oggi è arrivata la conferma: sul suo account Instagram l’artista ha pubblicato un video in cui mostra l’opera d’arte e i momenti notturni della sua installazione.

La figura della statua regge un’asta con una bandiera e ha un tessuto gli copre il volto. La firma di Banksy si trova alla base della statua.

Secondo Euronews, la statua potrebbe essere letta come un politico con il volto coperto da una bandiera, cioè da un patriottismo mal riposto. In più, l’uomo che cammina senza poter vedere, va verso il baratro.

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